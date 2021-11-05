Госпитализированный президент Чехии намерен назначить главу оппозиции премьер-министром

Детали

Земан, который был доставлен в больницу 10 октября с неизвестным заболеванием, сказал в телефонном интервью из больницы на радио Frekvence 1, что чувствует себя хорошо и готов завершить свой мандат к 2023 году.

Согласно Конституции, Земан имеет право назначить премьер-министра по своему выбору.

77-летний президент ранее заявлял, что даст сильнейшей отдельной партии первый шанс сформировать правительство. Партия нынешнего премьера Андрея Бабиша АНО не имеет большинства или партнеров, желающих сформировать с ней правительство.

Земан сообщил, что готов назначить Фиалу из правоцентристской коалиции "Вместе" новым премьер-министром страны.

"Сейчас речь идет преимущественно о назначении Петра Фиалы премьер-министром. Для этого нужно сделать несколько шагов, - сказал Земан. - Я считаю, что здесь не будет никаких проблем, вы знаете почему? Потому что Андрей Бабиш, с которым я недавно разговаривал по телефону, не заинтересован в том, чтобы быть премьер-министром, поскольку никто не желает с ним вести переговоры".

Дополнение

В пятницу медицинская бригада Земана пришла к выводу, что состояние президента улучшилось, но перспективы его выздоровления являются неопределенными, и сейчас он не может полноценно работать.

Это улучшение по сравнению с прошлым месяцем, когда в больнице заявили, что он не может работать вообще, что вызвало споры о том, должен ли парламент лишить его полномочий, включая право назначать правительство.

Ведущий хирург Павел Пафко, член медицинской бригады Земана, который также лечил бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, сказал Чешскому радио, что Земан страдает хроническим заболеванием печени, впервые подтвердив неподтвержденные сообщения чешских СМИ.

Он заявил, что Земана лечили, чтобы улучшить его питание, и ему, вероятно, понадобится еще три или четыре недели в больнице.

Добавим

Коалиция "Вместе" и центристская группировка "Пиратской партии" и движение Мэров вместе получили 108 мест в 200-местной нижней палате на выборах в Чехии.

На этой неделе они достигли коалиционного соглашения, пообещав сократить бюджетный дефицит до 3% от валового внутреннего продукта с более чем 7% в этом году, сделать небольшие шаги к окончательному переходу на евро и подтвердить про-НАТОвскую и проевропейскую позицию страны.

Правительство столкнулось с новой волной коронавирусной инфекции, всплеском инфляции, включая цены на энергоносители, резким повышением процентных ставок и проблемами с углем, вытекающие из целей Европейского союза в области климата.