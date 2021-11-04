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Президент Чехії Земан проходить реабілітацію в лікарні на тлі гострої політичної ситуації в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент Чехії Мілош Земан залишив реанімацію в празькій лікарні. Про це інформує УНН з посиланням на Еuro news.

Президент Чехії Земан проходить реабілітацію в лікарні на тлі гострої політичної ситуації в країні

Деталі

За даними лікарні, де він перебуває на лікуванні, зараз Земана перевели в реабілітаційне відділення.

"Президента перевели на стандартне ліжко в реабілітаційну палату, - заявила у четвер речниця Військового університетського госпіталю в Празі Дзітка Зінке. - Клінічний стан президента покращився", - сказала Дзітке, додавши, що він страждав від проблем зі здоров'ям, пов'язаних з його "відомою хронічною хворобою".

Доповнення

Переведення Земана з реанімації відбувається на той момент, коли чеські сенатори розглядають питання про визнання президента непридатним для виконання обов’язків.

Згідно з конституцією Чехії, президент країни призначає наступного прем'єр-міністра, але Земан не зміг виступити посередником у переговорах про формування нового уряду з лікарні.

Чеські ЗМІ повідомляють, що 77-річний президент страждає від серйозних проблем з печінкою.

Земана госпіталізували 10 жовтня - через день після парламентських виборів у країні - де він провів більше трьох тижнів у відділенні інтенсивної терапії.

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