Президент Чехии Земан проходит реабилитацию в больнице на фоне острой политической ситуации в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан покинул реанимацию в пражской больнице. Об этом информирует УНН со ссылкой на Еuro news.
Детали
По данным больницы, где он находится на лечении, сейчас Земана перевели в реабилитационное отделение.
"Президента перевели на стандартную койку в реабилитационную палату, - заявила в четверг пресс-секретарь военного университетского госпиталя в Праге Дзитка Зинке. - Клиническое состояние президента улучшилось", - сказала Дзитке, добавив, что он страдал от проблем со здоровьем, связанных с его "известной хронической болезнью".
Дополнение
Перевод Земана из реанимации происходит в тот момент, когда чешские сенаторы рассматривают вопрос о признании президента непригодным для исполнения обязанностей.
Согласно конституции Чехии, президент страны назначает следующего премьер-министра, но Земан не смог выступить посредником в переговорах о формировании нового правительства из больницы.
Чешские СМИ сообщают, что 77-летний президент страдает от серьезных проблем с печенью.
Земана госпитализировали 10 октября - через день после парламентских выборов в стране - где он провел более трех недель в отделении интенсивной терапии.