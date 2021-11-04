Президент Чехии Земан проходит реабилитацию в больнице на фоне острой политической ситуации в стране

Детали

По данным больницы, где он находится на лечении, сейчас Земана перевели в реабилитационное отделение.

"Президента перевели на стандартную койку в реабилитационную палату, - заявила в четверг пресс-секретарь военного университетского госпиталя в Праге Дзитка Зинке. - Клиническое состояние президента улучшилось", - сказала Дзитке, добавив, что он страдал от проблем со здоровьем, связанных с его "известной хронической болезнью".

Дополнение

Перевод Земана из реанимации происходит в тот момент, когда чешские сенаторы рассматривают вопрос о признании президента непригодным для исполнения обязанностей.

Согласно конституции Чехии, президент страны назначает следующего премьер-министра, но Земан не смог выступить посредником в переговорах о формировании нового правительства из больницы.

Чешские СМИ сообщают, что 77-летний президент страдает от серьезных проблем с печенью.

Земана госпитализировали 10 октября - через день после парламентских выборов в стране - где он провел более трех недель в отделении интенсивной терапии.