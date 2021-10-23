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Стан здоров'я госпталізованого президента Чехії Мілоша Земана покращився

Київ • УНН

 • 23514 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У госпіталі військового університету в Празі, де знаходиться на лікуванні президент Чехії Мілош Земан, повідомили про поліпшення стану здоров'я політика. Про це інформує УНН з посиланням на iROZHLAS.cz.

Стан здоров'я госпталізованого президента Чехії Мілоша Земана покращився

Цитата

"З дозволу президента республіки Мілоша Земана ми з обережним оптимізмом заявляємо, що завдяки комплексному лікуванню фахівцями Центрального військового госпіталю його здоров'я в четвер і п'ятницю трохи покращилось", - повідомила прессекретар госпіталю Джитка Зіньке.

Деталі

iROZHLAS.cz пише, що в четвер Земана в госпіталі відвідав колишній президент Чехії Вацлав Клаус. За словами Клауса, вони спілкувалися близько 50 хвилин і політику не обговорювали.

Інших подробиць про стан здоров'я 77-річного Земана, про госпіталізацію якого стало відомо 10 жовтня, до сих пір немає, зазначає iROZHLAS.cz.

Доповнення

Спочатку джерела запевняли, що госпіталізація президента планова, але пізніше його лікар повідомив, що Земан знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Земан заборонив лікарю озвучувати діагноз пресі.

У понеділок голова сенату Чехії Мілош Вистрчіл, посилаючись на висновок госпіталю військового університету в Празі, заявив, що Земан не здатний виконувати обов'язки глави держави за станом здоров'я. За його словами, прогноз стану здоров'я президента "вкрай невизначений".

У вересні Земан через проблеми зі здоров'ям провів в лікарні вісім днів. Тоді в офісі президента заявили, що комп'ютерна томографія і аналізи не виявили серйозних проблем або захворювань.

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