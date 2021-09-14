Президента Чехії Земана госпіталізували. ЗМІ пишуть, що госпіталізація буде тривалою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан у вівторок попрямував на госпіталізацію в Центральний військовий госпіталь в Празі. Про це повідомила газета Novinky, зазначає УНН.
Деталі
Земан прибув до шпиталю незабаром після 11:00 (12:00 за київським часом). Туди також приїхала його дружина Івана. Госпіталізація президента, за даними газети, може бути тривалою.
Пресслужба госпіталю підтвердила факт госпіталізації Земана, але не повідомила ЗМІ, який час президент Чехії проведе у лікарні. Прес-секретар президента Чехії Іржі Овчачек не відповів на запит журналістів.
Контекст
Земана обрали президентом у 2013 році і через п’ять років, в 2018 році, переобрали на другий п’ятирічний термін.
76-річний Земан страждає невропатією ніг. Через цю хворобу він нещодавно перемістився в інвалідне крісло. Президент скаржиться на слабкий слух і знижений артеріальний тиск. При цьому раніше він спостерігався у лікарів з приводу діабету.
Додамо, що в Центральному військовому госпіталі в Празі з минулих вихідних днів перебуває також попередник Земана на посаді президента Чехії Вацлав Клаус. Він був госпіталізований з приводу різкого підвищення артеріального тиску.