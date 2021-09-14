Президента Чехии Земана госпитализировали. СМИ пишут, что госпитализация будет длительной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Чехии Милош Земан во вторник направился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге. Об этом сообщила газета Novinky, отмечает УНН.
Детали
Земан прибыл в госпиталь вскоре после 11:00 (12:00 по киевскому времени). Туда также приехала его супруга Ивана. Госпитализация президента, по данным газеты, может быть длительной.
Пресс-служба госпиталя подтвердила факт госпитализации Земана, но не сообщила СМИ, какое время президент Чехии проведет в больнице. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек не ответил на запрос журналистов.
Контекст
Земана избрали президентом в 2013 году и через пять лет, в 2018 году, переизбрали на второй пятилетний срок.
76-летний Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на слабый слух и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.
Добавим, что в Центральном военном госпитале в Праге с прошедших выходных дней находится также предшественник Земана на посту президента Чехии Вацлав Клаус. Он был госпитализирован по поводу резкого повышения артериального давления.