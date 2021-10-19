Сенат Чехії розпочав процедуру позбавлення повноважень президента Земана

Деталі

Рішення про передачу повноважень президента прем’єр-міністру країни і голові нижньої палати парламенту Сенат повинен винести до 8 листопада, тобто до скликання нової палати депутатів.

Таким чином, може набути чинності стаття 66 конституції Чеської Республіки, згідно з якою, у разі недієздатності глави держави його функції переходять до прем’єр-міністра та голови нижньої палати. Рішення повинно бути ухвалене обома палатами парламенту.

Що було раніше

У понеділок, 18 жовтня, Сенат оприлюднив висновок Центрального військового госпіталю в Празі, у якому повідомляється, що президент Мілош Земан за станом здоров’я не може виконувати свої посадові обов’язки. Довгостроковий прогноз щодо стану здоров’я глави держави “вкрай невизначений”, а можливість його повернення до роботи в найближчі тижні “малоймовірна”, зазначено у лікарському висновку.

Понад тиждень Мілош Земан перебуває в реанімаційному відділенні госпіталю. Точний діагноз 77-річного Земана не розголошується. За деякими даними, госпіталізація може бути пов’язана з актуальними проблемами печінки.