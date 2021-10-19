Сенат Чехии начал процедуру лишения полномочий президента Земана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Конституционная комиссия верхней палаты парламента Чешской Республики - Сената - подтвердила правомочность передачи президентских полномочий другим представителям власти в связи с состоянием здоровья президента страны Милоша Земана, пишет УНН со ссылкой на "Радио Прага".
Детали
Решение о передаче полномочий президента премьер-министру страны и председателю нижней палаты парламента Сенат должен вынести до 8 ноября, то есть до созыва новой палаты депутатов.
Таким образом, может вступить в силу статьи 66 конституции Чешской Республики, согласно которой, в случае недееспособности главы государства его функции переходят к премьер-министру и главе нижней палаты. Решение должно быть принято обеими палатами парламента.
Что было раньше
В понедельник, 18 октября, Сенат обнародовал заключение Центрального военного госпиталя в Праге, в котором сообщается, что президент Милош Земан по состоянию здоровья не может выполнять свои должностные обязанности. Долгосрочный прогноз относительно состояния здоровья главы государства “крайне неопределенный”, а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели “маловероятна”, указано во врачебном заключении.
Больше недели Земан находится в реанимационном отделении госпиталя. Точный диагноз 77-летнего Земана не разглашается. По некоторым данным, госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени.