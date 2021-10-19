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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 110663 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 121853 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 107574 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 106610 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Сенат Чехии начал процедуру лишения полномочий президента Земана

Сенат Чехии начал процедуру лишения полномочий президента Земана

Киев  •  УНН

 • 16016 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Конституционная комиссия верхней палаты парламента Чешской Республики - Сената - подтвердила правомочность передачи президентских полномочий другим представителям власти в связи с состоянием здоровья президента страны Милоша Земана, пишет УНН со ссылкой на "Радио Прага".

Детали

Решение о передаче полномочий президента премьер-министру страны и председателю нижней палаты парламента Сенат должен вынести до 8 ноября, то есть до созыва новой палаты депутатов.

Таким образом, может вступить в силу статьи 66 конституции Чешской Республики, согласно которой, в случае недееспособности главы государства его функции переходят к премьер-министру и главе нижней палаты. Решение должно быть принято обеими палатами парламента.

Что было раньше

В понедельник, 18 октября, Сенат обнародовал заключение Центрального военного госпиталя в Праге, в котором сообщается, что президент Милош Земан по состоянию здоровья не может выполнять свои должностные обязанности. Долгосрочный прогноз относительно состояния здоровья главы государства “крайне неопределенный”, а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели “маловероятна”, указано во врачебном заключении.

Больше недели Земан находится в реанимационном отделении госпиталя. Точный диагноз 77-летнего Земана не разглашается. По некоторым данным, госпитализация может быть связана с обострившимися проблемами печени.

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