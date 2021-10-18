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Медики відповіли парламенту Чехії, чи може Земан обіймати свою посаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Центральний військовий госпіталь в Празі відповів на запит верхньої палати парламенту Чехії - Сенату, чи дозволяє стан здоров'я президента Мілоша Земана обіймати йому свою посаду. Про це повідомляє iDNES, пише УНН.

Медустанова не опублікувала відповідь, і Сенат поки не прокоментував її.

Цитата:

"У п'ятницю, 15 жовтня 2021 року, директор Центрального військового госпіталю... професор Мирослав Заворал отримав запитання голови Сенату щодо президента республіки Мілоша Земана. Сьогодні, 18 жовтня 2021 року, о 9:00 (10:00 за Києвом - ред.) , директор Центрального військового госпіталю професор Мирослав Заворал в офіційному порядку надіслав голові Сенату парламенту Чеської Республіки відповіді, підготовлені з усією відповідальністю", - заявила прессекретар госпіталю Джитка Зіньке.

"Користуючись нагодою, хочемо подякувати фахівцам в області медицини, а також провідним фахівцям у галузі конституційного права за співпрацю. У зв'язку з дотриманням правових положень Центрального військового госпіталю, він не буде публікувати зміст відповіді", - додала вона.

"Лист, зміст якого ми жодним чином не будемо коментувати, буде передано голові Мілошу Вистрчилу, який передасть його членам оргкомітету Сенату", - заявила iDNES.cz прессекретар Сенату Нгуєн Суе.

Речниця Сенату відмовилася коментувати, чи містить лист лише відповідь про те, чи може президент Мілош Земан виконувати свої обов'язки, чи конкретну інформацію про здоров'я Земана.

"Це стане предметом юридичного аналізу того, що Сенат може опублікувати", - сказала вона.

Деталі

У вівторок комісія Сенату повинна приступити до ухвалення рішення про тимчасове позбавлення президента його повноважень відповідно до статті 66 Конституції країни, яка повинна бути схвалена простою більшістю голосів обох палат парламенту.

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Доповнення

Земан перебуває в госпіталі, де вже провів вісім ночей, з неділі, 10 жовтня. Причиною цього Заворал назвав ускладнення, які супроводжували його хронічне захворювання. Передбачається, що у президента серйозно хвора печінка, і він залежить від зовнішньої системи кровообігу для очищення крові.

Як зазначає видання, захворювання печінки також може впливати на когнітивну функцію, що, окрім тривалої госпіталізації у відділення анестезії, реанімації та інтенсивної терапії, може бути перешкодою для належного виконання функцій глави держави у той час, коли потрібно буде призначити нового прем'єр-міністра.

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