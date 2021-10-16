"Припиніть нам брехати": чехи на акції захотіли знати, що з госпіталізованим Земаном

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У суботу ввечері на Градчанській площі в Празі відбулася акція протесту проти "абсурдної поведінки співробітників канцелярії президента", на тлі критики з боку громадськості і політиків за те, як відбувається інформування про стан і госпіталізацію президента Чехії Мілоша Земана, пише УНН з посиланням на iDNES.

Приблизно сотня осіб прибула на організовану через соціальні мережі акцію, і незадовго до сьомої години вечора за місцевим часом, через пів години після запланованого початку, захід закінчився, і вони почали розходитися.

Деталі

Організатор Едіта Шрамотова спочатку планувала провести мирну акцію протесту прямо перед офісом президента республіки в другому дворі Празького граду. За її словами, вона скликала акцію протесту, тому що хотіла публічно висловити свою незгоду з процедурою щодо інформування громадськості про стан здоров'я Мілоша Земана і його здатність обіймати цю посаду.

"Я хочу захистити себе від завідомо неправдивої і образливої інформацією для громадськості, яка публікується в публічний простір главою канцелярії президента республіки Вратіславом Минаржем і директором департаменту преси та прес-секретарем президента Іржі Овчачеком", - додала організатор.

Однак через інтерес до акції, який перевершив очікування, люди зібралися на Градчанській площі, що біля воріт Празького граду.

Люди приходили на місце з транспарантами, деякі скандували "Досить нам брехати!".

Організатор і учасники, як зазначено, також хотіли публічно підтримати персонал Центрального військового госпіталю Праги, у якому з неділі госпіталізований президент Мілош Земан.

За наявною інформацією, захід пройшов без пригод. За словами організатора, захід не мав дозволу від мерії Праги.

Ще одна акція

Другий подібний захід заплановано на полудень неділі. Він відбудеться прямо на території Центрального військового госпіталю, де перебуває на лікуванні Земан.

Адміністрація "мовчить, лікарі мовчать, ніхто не знає, в якому стані перебуває президент цієї країни, а тим часом замкова мафія проводить окремі візити у відділення інтенсивної терапії, призначаючи суддів і не вирішуючи поствиборну ситуацію. Ми громадяни і з нас вистачить! Приходьте в неділю о 12 годині (за місцевим часом - ред.) до приміщення Центрального військового госпіталю на прогулянку", - пишуть організатори в Facebook.

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