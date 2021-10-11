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Президент Чехії Земан може пробути в лікарні кілька тижнів

Президент Чехії Земан може пробути в лікарні кілька тижнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Госпіталізований до реанімації в Центральному військовому госпіталі Праги президент Чехії Мілош Земан може пробути у лікарні наступні три тижні. Про це чеській газеті MF DNES повідомили джерела, пише УНН.

Цитата:

"Лікарям Центрального військового госпіталю в Празі вдалося стабілізувати стан президента Мілоша Земана, який у неділю був доставлений на машині швидкої допомоги з замку в Ланах", - пише видання.

З посиланням на джерела повідомляється, що "госпіталізація може тривати до 3 тижнів".

Однак, за словами офіційного представника президента Чехії Іржі Овчачека, це не поставить під загрозу післявиборчі переговори щодо формування нового уряду.

Раніше

Президента Чехії доставили у госпіталь незадовго до полудня у неділю - відразу ж після його зустрічі з прем’єр-міністром країни Андреєм Бабішем. Його здоров'я, як вказано, "сильно погіршилося останніми тижнями". 

"Президент був госпіталізований за моєю рекомендацією. Ми знаємо його діагноз, але я не дозволив його публікацію", - сказав лікуючий лікар президента Чехії Мирослав Заворал.

Так, Мілош Земан госпіталізований до реанімації з хронічним захворюванням. "Він отримає належний догляд", - запевнив його лікар.

Доповнення

У Чехії відбулися вибори в парламент. Рух ANO ("Акція незадоволених громадян"), яким керує 67-річний прем'єр-міністр Андрій Бабіш, втратив парламентську більшість. Чеський правоцентристський опозиційний блок “Разом” на чолі з Петером Фіалою здобув перевагу над партією Бабіша. Комуністи не змогли пройти в парламент вперше з часів Другої світової війни. Новий уряд буде формувати опозиційна коаліція.

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