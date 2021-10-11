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Президент Чехии Земан может пробыть в больнице несколько недель

Президент Чехии Земан может пробыть в больнице несколько недель

Киев  •  УНН

 • 17956 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Госпитализированный в реанимацию в Центральном военном госпитале Праги президент Чехии Милош Земан может пробыть в больнице следующие три недели. Об этом чешской газете MF DNES сообщили источники, пишет УНН.

Цитата:

"Врачам Центрального военного госпиталя в Праге удалось стабилизировать состояние президента Милоша Земана, который в воскресенье был доставлен на машине скорой помощи из замка в Ланах", - пишет издание.

Со ссылкой на источники сообщается, что "госпитализация может продолжаться до 3 недель".

Однако, по словам официального представителя президента Чехии Иржи Овчачека, это не поставит под угрозу послевыборные переговоры по формированию нового правительства.

Ранее

Президента Чехии доставили в госпиталь незадолго до полудня в воскресенье - сразу после его встречи с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Его здоровье, как указано, "сильно ухудшилось в последние недели".

"Президент был госпитализирован по моей рекомендации. Мы знаем его диагноз, но я не позволил его публикацию", - сказал лечащий врач президента Чехии Мирослав Заворал.

Так, Земан госпитализирован в реанимацию с хроническим заболеванием. "Он получит надлежащий уход", - заверил его врач.

Дополнение

В Чехии состоялись выборы в парламент. Движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которым руководит 67-летний премьер-министр Андрей Бабиш, потеряло парламентское большинство. Чешский правоцентристский оппозиционный блок "Вместе" во главе с Петером Фиалой получил преимущество над партией Бабиша. Коммунисты не смогли пройти в парламент впервые со времен Второй мировой войны. Новое правительство будет формировать оппозиционная коалиция.

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