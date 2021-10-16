"Прекратите нам лгать": чехи на акции захотели знать, что с госпитализированным Земаном

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. В субботу вечером на Градчанской площади в Праге состоялась акция протеста против "абсурдного поведения сотрудников канцелярии президента", на фоне критики со стороны общественности и политиков из-за того, как происходит информирование о состоянии и госпитализации президента Чехии Милоша Земана, пишет УНН со ссылкой на iDNES.

Примерно сотня человек прибыла на организованную через социальные сети акцию, незадолго до семи часов вечера по местному времени, через полчаса после запланированного начала, мероприятие закончилось, и они начали расходиться.

Детали

Организатор Эдита Шрамотова изначально планировала провести мирную акцию протеста прямо перед офисом президента республики во втором дворе Пражского града. По ее словам, она созвала акцию протеста, потому что хотела публично выразить свое несогласие с процедурой относительно информирования общественности о состоянии здоровья Милоша Земана и его способности занимать этот пост.

“Я хочу защитить себя от заведомо ложной и оскорбительной информации для общественности, которая публикуется в публичное пространство главой канцелярии президента республики Вратиславом Мынаржем и директором департамента печати и пресс-секретарем президента Иржи Овчачеком”, — добавила организатор.

Однако из-за интереса к акции, который превзошел ожидания, люди собрались на Градчанской площади у ворот Пражского града.

Люди приходили на место с транспарантами, некоторые скандировали “Хватит нам лгать!”.

Организатор и участники, как указано, также хотели публично поддержать персонал Центрального военного госпиталя Праги, в котором с воскресенья госпитализирован президент Земан.

По имеющейся информации, мероприятие прошло без происшествий. По словам организатора, мероприятие не имело разрешения от мэрии Праги.

Еще одна акция

Второе подобное мероприятие запланировано на полдень воскресенья. Оно состоится прямо на территории Центрального военного госпиталя, где находится на лечении Земан.

Администрация “молчит, врачи молчат, никто не знает, в каком состоянии находится президент этой страны, а тем временем замковая мафия проводит отдельные визиты в отделение интенсивной терапии, назначая судей и не решая поствыборную ситуацию. Мы граждане и с нас хватит! Приходите в воскресенье в 12 часов к помещению Центрального военного госпиталя на прогулку”, — пишут организаторы в Facebook.

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