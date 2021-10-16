"Прекратите нам лгать": чехи на акции захотели знать, что с госпитализированным Земаном

КИЕВ. 16 октября. УНН. В субботу вечером на Градчанской площади в Праге состоялась акция протеста против "абсурдного поведения сотрудников канцелярии президента", на фоне критики со стороны общественности и политиков из-за того, как происходит информирование о состоянии и госпитализации президента Чехии Милоша Земана, пишет УНН со ссылкой на iDNES.