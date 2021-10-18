Медики ответили парламенту Чехии, может ли Земан занимать свой пост
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Центральный военный госпиталь в Праге ответил на запрос верхней палаты парламента Чехии - Сената, позволяет ли состояние здоровья президента Милоша Земана занимать ему свой пост. Об этом сообщает iDNES, пишет УНН.
Медучреждение не опубликовало ответ, и Сенат пока не прокомментировал его.
Цитата:
"В пятницу, 15 октября 2021 года, директор Центрального военного госпиталя... профессор Мирослав Заворал получил вопросы председателя Сената относительно президента Республики Милоша Земана. Сегодня, 18 октября 2021 года, в 9:00 (10:00 по Киеву - ред.), директор Центрального военного госпиталя профессор Мирослав Заворал в официальном порядке отправил председателю Сената парламента Чешской Республики ответы, подготовленные со всей ответственностью", заявила пресс-секретарь госпиталя Джитка Зинке.
"Пользуясь случаем, хотим поблагодарить специалистов в области медицины, а также ведущих специалистов в области конституционного права за сотрудничество. В связи с соблюдением правовых положений Центрального военного госпиталя, он не будет публиковать содержание ответа", - добавила она.
"Письмо, содержание которого мы никоим образом не будем комментировать, будет передано председателю Милошу Выстрчилу, который передаст его членам оргкомитета Сената", - заявила iDNES.cz пресс-секретарь Сената Нгуен Суэ.
Пресс-секретарь Сената отказалась комментировать, содержит ли письмо только ответ о том, может ли президент Милош Земан выполнять свои обязанности, или же конкретную информацию о здоровье Земана.
"Это станет предметом юридического анализа того, что Сенат может опубликовать", - сказала она.
Детали
Во вторник комиссия Сената должна приступить к принятию решения о временном лишении президента его полномочий в соответствии со статьей 66 Конституции страны, которая должна быть одобрена простым большинством голосов обеих палат парламента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Прекратите нам лгать": чехи на акции захотели знать, что с госпитализированным Земаном
Дополнение
Земан находится в госпитале, где уже провел восемь ночей, с воскресенья, 10 октября. Причиной этого Заворал назвал осложнения, которые сопровождали его хроническое заболевание. Предполагается, что у президента серьезно больна печень, и он зависит от внешней системы кровообращения для очистки крови.
Как отмечает издание, заболевание печени также может влиять на когнитивную функцию, что, помимо длительной госпитализации в отделение анестезии, реанимации и интенсивной терапии, может быть препятствием для надлежащего выполнения функций главы государства в то время, когда нужно будет назначить нового премьер-министра.