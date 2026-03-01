ПВО ОАЭ успешно перехватила 137 иранских ракет и 209 беспилотников

$43.210.00
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует
Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи
Нефть может подорожать до 80 долларов за баррель из-за войны в Иране - Reuters
Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцев
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Тегеран
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставки
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

ПВО ОАЭ успешно перехватила 137 иранских ракет и 209 беспилотников

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Министерство обороны ОАЭ сообщило об отражении массированной воздушной атаки Ирана, обезвредив 137 баллистических ракет и 209 ударных дронов. Подавляющее большинство целей уничтожено на подлете, что позволило избежать масштабных разрушений.

ПВО ОАЭ успешно перехватила 137 иранских ракет и 209 беспилотников

Министерство обороны ОАЭ официально сообщило об отражении массированной воздушной атаки со стороны Ирана, в ходе которой силы противовоздушной обороны обезвредили 137 баллистических ракет и 209 ударных дронов. По данным военного ведомства, подавляющее большинство целей было уничтожено еще на подлете, что позволило избежать масштабных разрушений на территории страны. Об этом пишет УНН.

Детали

Из 137 запущенных баллистических ракет подразделения ПВО ликвидировали 132 единицы, тогда как еще пять снарядов упали в акваторию моря, не нанеся ущерба наземной инфраструктуре.

Иран нанес ракетный удар по Израилю в ответ на военную операцию

Ситуация с беспилотниками была схожей – военные перехватили 195 аппаратов из 209 обнаруженных, в то же время 14 дронов упали в пределах страны и территориальных вод, причинив побочный материальный ущерб.

Соответствующие органы немедленно приняли меры в полной готовности для разрешения ситуации в соответствии с утвержденными процедурами

– отметили в министерстве, подчеркнув приоритетность безопасности жителей.

Осуждение агрессии и право на ответные меры

Официальное представительство ОАЭ назвало нападение трусливым поступком и опасной эскалацией, грубо нарушающей национальный суверенитет и нормы международного права. В заявлении отмечается, что государство оставляет за собой полное право на решительный ответ для защиты своих территорий и национальных интересов.

Министерство обороны призвало общественность не распространять слухи и пользоваться только официальными источниками информации, подтвердив готовность армии и в дальнейшем противодействовать любым угрозам безопасности и стабильности региона.

Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцев

Степан Гафтко

