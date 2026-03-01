ПВО ОАЭ успешно перехватила 137 иранских ракет и 209 беспилотников
Киев • УНН
Министерство обороны ОАЭ сообщило об отражении массированной воздушной атаки Ирана, обезвредив 137 баллистических ракет и 209 ударных дронов. Подавляющее большинство целей уничтожено на подлете, что позволило избежать масштабных разрушений.
Детали
Из 137 запущенных баллистических ракет подразделения ПВО ликвидировали 132 единицы, тогда как еще пять снарядов упали в акваторию моря, не нанеся ущерба наземной инфраструктуре.
Ситуация с беспилотниками была схожей – военные перехватили 195 аппаратов из 209 обнаруженных, в то же время 14 дронов упали в пределах страны и территориальных вод, причинив побочный материальный ущерб.
Соответствующие органы немедленно приняли меры в полной готовности для разрешения ситуации в соответствии с утвержденными процедурами
Осуждение агрессии и право на ответные меры
Официальное представительство ОАЭ назвало нападение трусливым поступком и опасной эскалацией, грубо нарушающей национальный суверенитет и нормы международного права. В заявлении отмечается, что государство оставляет за собой полное право на решительный ответ для защиты своих территорий и национальных интересов.
Министерство обороны призвало общественность не распространять слухи и пользоваться только официальными источниками информации, подтвердив готовность армии и в дальнейшем противодействовать любым угрозам безопасности и стабильности региона.
