ППО ОАЕ успішно перехопила 137 іранських ракет та 209 безпілотників

$43.210.00
51.020.00
ukenru
21:48 • 14692 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 30749 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 42736 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 39495 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 44988 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 47425 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 54195 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 48306 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 51195 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 49618 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.2м/с
74%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі28 лютого, 13:59 • 17900 перегляди
Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує28 лютого, 14:39 • 13114 перегляди
Алі Хаменеї, ймовірно, живий - глава МЗС Ірану Арагчі28 лютого, 14:58 • 13968 перегляди
Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців Video28 лютого, 15:33 • 17361 перегляди
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб28 лютого, 16:27 • 14925 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 41521 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 45630 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 38841 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 42927 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 43962 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кирило Буданов
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Україна
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 22907 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 22459 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 22413 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 22567 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 36785 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

ППО ОАЕ успішно перехопила 137 іранських ракет та 209 безпілотників

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Міністерство оборони ОАЕ повідомило про відбиття масованої повітряної атаки Ірану, знешкодивши 137 балістичних ракет та 209 ударних дронів. Переважну більшість цілей знищено на підльоті, що дозволило уникнути масштабних руйнувань.

ППО ОАЕ успішно перехопила 137 іранських ракет та 209 безпілотників

Міністерство оборони ОАЕ офіційно повідомило про відбиття масованої повітряної атаки з боку Ірану, у ході якої сили протиповітряної оборони знешкодили 137 балістичних ракет та 209 ударних дронів. За даними військового відомства, переважну більшість цілей було знищено ще на підльоті, що дозволило уникнути масштабних руйнувань на території країни. Про це пише УНН.

Деталі

Зі 137 запущених балістичних ракет підрозділи ППО ліквідували 132 одиниці, тоді як ще п'ять снарядів впали в акваторію моря, не завдавши шкоди наземній інфраструктурі.

Іран завдав ракетний удар по Ізраїлю у відповідь на військову операцію 28.02.26, 12:44 • 9444 перегляди

Ситуація з безпілотниками була подібною – військові перехопили 195 апаратів із 209 виявлених, водночас 14 дронів впали в межах країни та територіальних вод, спричинивши побічні матеріальні збитки.

Відповідні органи негайно вжили заходів у повній готовності для вирішення ситуації відповідно до затверджених процедур

– зазначили у міністерстві, підкресливши пріоритетність безпеки мешканців.

Засудження агресії та право на заходи у відповідь

Офіційне представництво ОАЕ назвало напад боягузливим вчинком та небезпечною ескалацією, що грубо порушує національний суверенітет і норми міжнародного права. У заяві наголошується, що держава залишає за собою повне право на рішучу відповідь для захисту своїх територій та національних інтересів.

Міністерство оборони закликало громадськість не поширювати чутки та користуватися лише офіційними джерелами інформації, підтвердивши готовність армії і надалі протидіяти будь-яким загрозам безпеці та стабільності регіону.

Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців 28.02.26, 17:33 • 17374 перегляди

Степан Гафтко

Світ