ППО ОАЕ успішно перехопила 137 іранських ракет та 209 безпілотників
Київ • УНН
Міністерство оборони ОАЕ повідомило про відбиття масованої повітряної атаки Ірану, знешкодивши 137 балістичних ракет та 209 ударних дронів. Переважну більшість цілей знищено на підльоті, що дозволило уникнути масштабних руйнувань.
Міністерство оборони ОАЕ офіційно повідомило про відбиття масованої повітряної атаки з боку Ірану, у ході якої сили протиповітряної оборони знешкодили 137 балістичних ракет та 209 ударних дронів. За даними військового відомства, переважну більшість цілей було знищено ще на підльоті, що дозволило уникнути масштабних руйнувань на території країни. Про це пише УНН.
Деталі
Зі 137 запущених балістичних ракет підрозділи ППО ліквідували 132 одиниці, тоді як ще п'ять снарядів впали в акваторію моря, не завдавши шкоди наземній інфраструктурі.
Іран завдав ракетний удар по Ізраїлю у відповідь на військову операцію 28.02.26, 12:44 • 9444 перегляди
Ситуація з безпілотниками була подібною – військові перехопили 195 апаратів із 209 виявлених, водночас 14 дронів впали в межах країни та територіальних вод, спричинивши побічні матеріальні збитки.
Відповідні органи негайно вжили заходів у повній готовності для вирішення ситуації відповідно до затверджених процедур
Засудження агресії та право на заходи у відповідь
Офіційне представництво ОАЕ назвало напад боягузливим вчинком та небезпечною ескалацією, що грубо порушує національний суверенітет і норми міжнародного права. У заяві наголошується, що держава залишає за собою повне право на рішучу відповідь для захисту своїх територій та національних інтересів.
Міністерство оборони закликало громадськість не поширювати чутки та користуватися лише офіційними джерелами інформації, підтвердивши готовність армії і надалі протидіяти будь-яким загрозам безпеці та стабільності регіону.
Іран б’є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців 28.02.26, 17:33 • 17374 перегляди