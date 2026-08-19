российский диктатор владимир путин заявил об отсутствии "критических последствий" ударов по складам Wildberries, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но ущерб они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", — заявил путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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В своем обращении он поручил правительству принять программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших от атак дронов.

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Ранее СМИ сообщали, что за месяц украинских атак на складах Wildberries сгорели товары почти на 500 млрд рублей. Тем временем пропаганда расхваливает терпение российского бизнеса.

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