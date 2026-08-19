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путин заявил об отсутствии "критических последствий" ударов по складам Wildberries

Киев • УНН

 • 2990 просмотра

путин заявил, что атаки не имеют критических последствий, но наносят ущерб. Он поручил восстановить повреждённые логистические мощности.

путин заявил об отсутствии "критических последствий" ударов по складам Wildberries

российский диктатор владимир путин заявил об отсутствии "критических последствий" ударов по складам Wildberries, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но ущерб они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, видим и знаем", — заявил путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

На складах Wildberries сгорели товары на сумму, равную годовому бюджету крупного региона рф, — аналитики12.08.26, 17:24 • 15677 просмотров

В своем обращении он поручил правительству принять программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших от атак дронов.

Добавим

Ранее СМИ сообщали, что за месяц украинских атак на складах Wildberries сгорели товары почти на 500 млрд рублей. Тем временем пропаганда расхваливает терпение российского бизнеса.

Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16.08.26, 17:39 • 116764 просмотра

Антонина Туманова

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