російський диктатор володимир путін заявив про відсутність "критичних наслідків" ударів по складах Wildberries, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Критичних наслідків від таких атак немає, не було і бути не може. Але шкоди вони нам, звичайно, завдають, очевидно. Ми це розуміємо і бачимо, і знаємо", – заявив путін на засіданні Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів.

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У своєму зверненні він доручив уряду прийняти програму відновлення логістичних і складських потужностей, які постраждали від атак дронів.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що за місяць українських атак на складах Wildberries згоріло товару майже на 500 млрд рублів. Тим часом, пропаганда розхвалює терпіння російського бізнесу.

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