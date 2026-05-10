путин заявил, что война рф против Украины "подходит к концу"
Киев • УНН
путин заявил о приближении конца войны и готовности к переговорам. Процесс при посредничестве Трампа на данный момент официально приостановлен.
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, война между Россией и Украиной "подходит к концу". Об этом он сказал в субботу во время общения с журналистами в Кремле, пишет УНН.
Детали
Я думаю, что дело подходит к концу
Диктатор также заявил о готовности обсуждать новые договоренности по безопасности в Европе. По его словам, лучшим партнером для таких переговоров он считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Заявление Путина прозвучало через несколько часов после парада 9 мая в Москве, где он в очередной раз пообещал России победу в войне против Украины.
Кремль заявляет о паузе в переговорах
В Кремле также сообщили, что мирные переговоры при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа на данный момент приостановлены.
Путин во время выступления повторил традиционные обвинения в адрес Запада и НАТО. Он заявил, что западные страны якобы нарушили обещания не расширять Альянс на восток после падения Берлинской стены и пытались втянуть Украину в орбиту ЕС.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть продолжение режима прекращения огня.
