путин заявил, что война рф против Украины "подходит к концу"

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что, по его мнению, война между Россией и Украиной "подходит к концу". Об этом он сказал в субботу во время общения с журналистами в Кремле, пишет УНН.

Я думаю, что дело подходит к концу – заявил Путин, комментируя войну РФ против Украины.

Диктатор также заявил о готовности обсуждать новые договоренности по безопасности в Европе. По его словам, лучшим партнером для таких переговоров он считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Заявление Путина прозвучало через несколько часов после парада 9 мая в Москве, где он в очередной раз пообещал России победу в войне против Украины.

Кремль заявляет о паузе в переговорах

В Кремле также сообщили, что мирные переговоры при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа на данный момент приостановлены.

Путин во время выступления повторил традиционные обвинения в адрес Запада и НАТО. Он заявил, что западные страны якобы нарушили обещания не расширять Альянс на восток после падения Берлинской стены и пытались втянуть Украину в орбиту ЕС.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть продолжение режима прекращения огня.

