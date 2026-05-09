Помощник российского диктатора юрий ушаков снова подтвердил, что глава кремля владимир путин готов провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским - в москве, сообщают росСМИ, передает УНН.

"Наш президент несколько раз отвечал, что если он (Зеленский - ред.) хочет, пожалуйста, пусть звонит в москву. Мы готовы принять его и провести переговоры", - сказал ушаков.

Также ушаков, отвечая на вопрос, просил ли Зеленский передать путину что-то относительно возможной встречи через премьер-министра Словакии Роберта Фицо, ответил: "Это старые сигналы, которые передавались через многих лиц, в том числе и через Трампа".

"Пусть звонит, а то он что-то там передает, а потом все зависает в воздухе", - заявил ушаков.

Помощник главы кремля юрий ушаков рассказал о результатах переговоров главы кремля владимира путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо - заявил, что "никакого послания" Зеленский не передавал.