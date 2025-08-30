путин ежедневно атакует нашу инфраструктуру - Мерц
Киев • УНН
россия ежедневно атакует европейскую инфраструктуру и пытается дестабилизировать демократию, влиять на общественное мнение. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью LCI, передает УНН.
Детали
Как пишет TF1 Info, Мерц заявил, что согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который назвал путина "людоедом" и "хищником", который "не хочет мира".
"Да, я тоже так вижу путина. Он вмешивается везде. Мы прекрасно знаем, что он ежедневно атакует нашу инфраструктуру и что он пытается повлиять на общественное мнение. Речь идет о дестабилизации наших демократий. Это не просто территориальная война против Украины. путин чувствует угрозу со стороны демократии, поэтому он не хочет ее поблизости от своего дома", - заявил Мерц.
Дополнение
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вся Европа должна осознать "срочность" сопротивления россии и "хищнику" владимиру путину.
Служба внешней разведки Украины в июле сообщала, что россия наращивает подрывную деятельность против критической инфраструктуры Европы.