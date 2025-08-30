путин ежедневно атакует нашу инфраструктуру - Мерц

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 39895 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 161792 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 136518 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 84510 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 93279 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 58154 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 116691 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75471 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 71765 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 165367 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.7м/с
35%
749мм
Популярные новости
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде30 августа, 01:23 • 13910 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО30 августа, 02:05 • 13221 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине02:50 • 14196 просмотра
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов04:55 • 4614 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ06:01 • 8690 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 107620 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 112940 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 161809 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 136530 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 116696 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 39934 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 176388 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 203944 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 204724 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 189274 просмотра
Актуальное
Старлинк
«Калибр» (семейство ракет)
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Сокол 9

путин ежедневно атакует нашу инфраструктуру - Мерц

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что россия ежедневно атакует европейскую инфраструктуру и пытается дестабилизировать демократию. Он согласился с Макроном, который назвал путина «людоедом» и «хищником», который «не хочет мира».

путин ежедневно атакует нашу инфраструктуру - Мерц

россия ежедневно атакует европейскую инфраструктуру и пытается дестабилизировать демократию, влиять на общественное мнение. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью LCI, передает УНН.

Детали

Как пишет TF1 Info, Мерц заявил, что согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который назвал путина "людоедом" и "хищником", который "не хочет мира".

"Да, я тоже так вижу путина. Он вмешивается везде. Мы прекрасно знаем, что он ежедневно атакует нашу инфраструктуру и что он пытается повлиять на общественное мнение. Речь идет о дестабилизации наших демократий. Это не просто территориальная война против Украины. путин чувствует угрозу со стороны демократии, поэтому он не хочет ее поблизости от своего дома", - заявил Мерц.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вся Европа должна осознать "срочность" сопротивления россии и "хищнику" владимиру путину.

Служба внешней разведки Украины в июле сообщала, что россия наращивает подрывную деятельность против критической инфраструктуры Европы. 

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Владимир Путин
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Украина