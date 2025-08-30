$41.260.00
Ексклюзив
29 серпня, 14:32
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
29 серпня, 12:17
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
путін щодня атакує нашу інфраструктуру - Мерц

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія щодня атакує європейську інфраструктуру та намагається дестабілізувати демократію. Він погодився з Макроном, який назвав путіна «людожером» та «хижаком», який «не хоче миру».

путін щодня атакує нашу інфраструктуру - Мерц

росія щодня атакує європейську інфраструктуру та намагається дестабілізувати демократію, впливати на громадську думку. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю LCI, передає УНН.

Деталі

Як пише TF1 Info, Мерц заявив, що погоджується з президентом Франції Еммануелем Макроном, який назвав путіна "людожером" та "хижаком", який "не хоче миру".

"Так, я теж так бачу путіна. Він втручається всюди. Ми чудово знаємо, що він щодня атакує нашу інфраструктуру і що він намагається вплинути на громадську думку. Йдеться про дестабілізацію наших демократій. Це не просто територіальна війна проти України. путін відчуває загрозу з боку демократії, тому він не хоче її поблизу свого дому", - заявив Мерц.

Доповнення

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уся Європа повинна усвідомити "терміновість" опору росії та "хижаку" володимиру путіну.

Служба зовнішньої розвідки України в липні повідомляло, що росія нарощує підривну діяльність проти критичної інфраструктури Європи. 

Анна Мурашко

