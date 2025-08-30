путін щодня атакує нашу інфраструктуру - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що росія щодня атакує європейську інфраструктуру та намагається дестабілізувати демократію. Він погодився з Макроном, який назвав путіна «людожером» та «хижаком», який «не хоче миру».
росія щодня атакує європейську інфраструктуру та намагається дестабілізувати демократію, впливати на громадську думку. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю LCI, передає УНН.
Деталі
Як пише TF1 Info, Мерц заявив, що погоджується з президентом Франції Еммануелем Макроном, який назвав путіна "людожером" та "хижаком", який "не хоче миру".
"Так, я теж так бачу путіна. Він втручається всюди. Ми чудово знаємо, що він щодня атакує нашу інфраструктуру і що він намагається вплинути на громадську думку. Йдеться про дестабілізацію наших демократій. Це не просто територіальна війна проти України. путін відчуває загрозу з боку демократії, тому він не хоче її поблизу свого дому", - заявив Мерц.
Доповнення
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уся Європа повинна усвідомити "терміновість" опору росії та "хижаку" володимиру путіну.
Служба зовнішньої розвідки України в липні повідомляло, що росія нарощує підривну діяльність проти критичної інфраструктури Європи.