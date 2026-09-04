путин возмутился "молчанием" Запада после заявлений Зеленского об опасности полётов над Россией

российский диктатор владимир путин раскритиковал западных партнеров Украины за отсутствие реакции на предупреждение Президента Владимира Зеленского о том, что воздушное пространство россии больше нельзя считать безопасным для гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС, пишет УНН.

путин заявил, что такие предупреждения якобы являются "проявлением государственного терроризма" и усложняют возможность проведения мирных переговоров.

Вы обратили внимание на захват гражданских судов, удары по гражданским торговым судам, а теперь прозвучали угрозы атак против гражданских воздушных судов. Конечно, это проявление государственного терроризма