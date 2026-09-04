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путин возмутился "молчанием" Запада после заявлений Зеленского об опасности полётов над Россией

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

путин раскритиковал Запад за молчание относительно предупреждения Зеленского об опасности полётов над Россией. Он заявил о препятствиях для переговоров.

путин возмутился "молчанием" Запада после заявлений Зеленского об опасности полётов над Россией

российский диктатор владимир путин раскритиковал западных партнеров Украины за отсутствие реакции на предупреждение Президента Владимира Зеленского о том, что воздушное пространство россии больше нельзя считать безопасным для гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС, пишет УНН.

Детали

путин заявил, что такие предупреждения якобы являются "проявлением государственного терроризма" и усложняют возможность проведения мирных переговоров.

Вы обратили внимание на захват гражданских судов, удары по гражданским торговым судам, а теперь прозвучали угрозы атак против гражданских воздушных судов. Конечно, это проявление государственного терроризма

– заявил путин.

"Закрытие" неба над рф - Украина официально проинформировала ИКАО02.09.26, 16:45 • 4784 просмотра

Отдельно глава кремля выразил недовольство позицией западных союзников Украины, которые, по его словам, не реагируют на такие заявления.

Те, кто отмалчивается, кто не обращает на это внимания — имею в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма

– заявил путин.

При этом российский диктатор утверждает, что ситуация якобы создает дополнительные препятствия для двусторонних переговоров о завершении войны.

Российское небо де-факто будет закрываться — Зеленский предупредил авиакомпании, что "дронов над рф будет столько, что нужно учитывать"01.09.26, 21:02 • 25419 просмотров

Степан Гафтко

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