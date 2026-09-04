путин возмутился "молчанием" Запада после заявлений Зеленского об опасности полётов над Россией
Киев • УНН
путин раскритиковал Запад за молчание относительно предупреждения Зеленского об опасности полётов над Россией. Он заявил о препятствиях для переговоров.
российский диктатор владимир путин раскритиковал западных партнеров Украины за отсутствие реакции на предупреждение Президента Владимира Зеленского о том, что воздушное пространство россии больше нельзя считать безопасным для гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС, пишет УНН.
Детали
путин заявил, что такие предупреждения якобы являются "проявлением государственного терроризма" и усложняют возможность проведения мирных переговоров.
Вы обратили внимание на захват гражданских судов, удары по гражданским торговым судам, а теперь прозвучали угрозы атак против гражданских воздушных судов. Конечно, это проявление государственного терроризма
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Отдельно глава кремля выразил недовольство позицией западных союзников Украины, которые, по его словам, не реагируют на такие заявления.
Те, кто отмалчивается, кто не обращает на это внимания — имею в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма
При этом российский диктатор утверждает, что ситуация якобы создает дополнительные препятствия для двусторонних переговоров о завершении войны.
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