путін обурився "мовчанням" Заходу після заяв Зеленського про небезпеку польотів над росією

російський диктатор володимир путін розкритикував західних партнерів України за відсутність реакції на попередження Президента Володимира Зеленського про те, що повітряний простір росії більше не можна вважати безпечним для цивільної авіації. Про це повідомляє ТАСС, пише УНН.

путін заявив, що такі попередження нібито є "проявом державного тероризму" та ускладнюють можливість проведення мирних переговорів.

Ви звернули увагу на захоплення цивільних суден, удари по цивільних торгових суднах, а тепер пролунали погрози атаками проти цивільних повітряних суден. Звісно, це прояв державного тероризму

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Окремо очільник кремля висловив невдоволення позицією західних союзників України, які, за його словами, не реагують на такі заяви.

Ті, хто відмовчується, хто не звертає на це уваги – маю на увазі, передусім, західних союзників України, стають співучасниками міжнародного тероризму