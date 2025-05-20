путин тянет время, доказательств мирных намерений нет - Писториус

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"
Эксклюзив
07:47 • 8992 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

05:58 • 58992 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 53666 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 120126 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 85626 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 222141 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 122492 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 334635 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 97381 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 79214 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.4м/с
39%
744мм
Популярные новости

ЕС одобрит 17-й пакет санкций против рф во вторник, под прицелом теневой флот и энергетика - глава МИД Эстонии

19 мая, 23:48 • 50079 просмотра

Британия, Канада и Франция угрожают Израилю санкциями из-за нового наступления на Газу: Нетаньяху уже отреагировал

20 мая, 01:41 • 40283 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

05:39 • 4518 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

05:59 • 22779 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 17379 просмотра
публикации

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

05:58 • 58992 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 88868 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 114791 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 222141 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 334635 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 18291 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 51733 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 50865 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 136426 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 139874 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

путин тянет время, доказательств мирных намерений нет - Писториус

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент рф путин пытается выиграть время, а намерения кремля следует оценивать по действиям. Заявления рф пока не подкреплены доказательствами.

путин тянет время, доказательств мирных намерений нет - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что президент рф владимир путин пытается выиграть время. Также глава оборонного ведомства ФРГ надеется, что Запад усилит давление на кремлевского диктатора.

Передает УНН со ссылкой на European Commission и Süddeutsche Zeitung.

Детали

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент россии путин хочет затянуть время, и хотя и якобы декларирует намерения о будущем мирном пути.

Вы можете видеть это очень четко

- обратил внимание Писториус накануне консультаций между министрами иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

Руководитель министерства обороны ФРГ напомнил о российских атаках против Украины, которые продолжаются - в этом контексте он отметил, что намерения главы кремля следует оценивать "по действиям", а не "по словам".

Вчерашний разговор еще раз подтвердил, что с российской стороны делаются заявления, но пока что нет никаких доказательств задекларированных намерений

- подчеркнул Писториус.

Чиновник подчеркнул, что понимание всего вышеупомянутого поможет "всем нам больше", чем "просто спекуляции относительно серьезности намерений" президента рф относительно планов возможного урегулирования российской войны против Украины. 

Напомним

УНН передавал, что 19 мая российский диктатор владимир путин завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

путин и Трамп не обсуждали дедлайны прекращения огня в Украине, хотя Трамп выразил заинтересованность в быстрой договоренности, "хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности", заявил помощник путина по вопросам внешней политики ушаков.

Зеленский о Стамбуле: все попытки российских угроз были отвергнуты, Украина не боится прямых переговоров с рф и готова к встрече на уровне лидеров19.05.25, 15:12 • 2444 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
Дональд Трамп
Европейский Союз
Борис Писториус
Германия
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.47
Bitcoin
$105,200.80
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.05
Золото
$3,238.56
Ethereum
$2,534.33