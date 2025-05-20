путин тянет время, доказательств мирных намерений нет - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что президент рф владимир путин пытается выиграть время. Также глава оборонного ведомства ФРГ надеется, что Запад усилит давление на кремлевского диктатора.

Передает УНН со ссылкой на European Commission и Süddeutsche Zeitung.

Детали

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент россии путин хочет затянуть время, и хотя и якобы декларирует намерения о будущем мирном пути.

Вы можете видеть это очень четко - обратил внимание Писториус накануне консультаций между министрами иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.

Руководитель министерства обороны ФРГ напомнил о российских атаках против Украины, которые продолжаются - в этом контексте он отметил, что намерения главы кремля следует оценивать "по действиям", а не "по словам".

Вчерашний разговор еще раз подтвердил, что с российской стороны делаются заявления, но пока что нет никаких доказательств задекларированных намерений - подчеркнул Писториус.

Чиновник подчеркнул, что понимание всего вышеупомянутого поможет "всем нам больше", чем "просто спекуляции относительно серьезности намерений" президента рф относительно планов возможного урегулирования российской войны против Украины.

Напомним

УНН передавал, что 19 мая российский диктатор владимир путин завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

путин и Трамп не обсуждали дедлайны прекращения огня в Украине, хотя Трамп выразил заинтересованность в быстрой договоренности, "хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности", заявил помощник путина по вопросам внешней политики ушаков.

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