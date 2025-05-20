путін тягне час, доказів мирних намірів немає - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що президента рф володимир путін намагається виграти час. Також глава оборонного відомства ФРН сподівається, що Захід посилить тиск на кремлівського диктатора.

Передає УНН із посиланням на European Commission та Süddeutsche Zeitung.

Деталі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що президент росії путін хоче затягнути час, і хоча й нібито декларує наміри про майбутній мирний шлях.

Ви можете бачити це дуже чітко - звернува увагу Пісторіус напередодні консультацій між міністрами закордонних справ і оборони ЄС у Брюсселі.

Керівник міністерства оборони ФРН нагадав про російські атаки проти України, що тривають - у цьому контексті він зазначив, що наміри очільника кремля слід оцінювати "за діями", а не "за словами".

Вчорашня розмова ще раз підтвердила, що з російського боку робляться заяви, але поки що немає жодних доказів задекларованих намірів - наголосив Пісторіус.

Посадовець підкреслив, що розуміння усього вищезгаданного допоможить "усім нам більше", ніж "просто спекуляції щодо серйозності намірів" президента рф стосовно планів можливого врегулювання російської війни проти України.

Нагадаємо

УНН передавав, що 19 травня російський диктатор володимир путін завершив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

путін та Трамп не обговорювали дедлайни припинення вогню в Україні, хоча Трамп висловив зацікавленість у швидкій домовленості, "хоча Трамп, природно, підкреслював зацікавленість у якнайшвидшому досягненні тієї чи іншої домовленості", заявив помічник путіна з питань зовнішньої політики ушаков.

Зеленський про Стамбул: усі спроби російських погроз були відкинуті, Україна не боїться прямих переговорів із рф і готова до зустрічі на рівні лідерів