путін тягне час, доказів мирних намірів немає - Пісторіус

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Ексклюзив
07:47 • 11483 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

05:58 • 70749 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 59290 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 125763 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 90434 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 229882 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 124290 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 340196 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 97612 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 79304 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
5.7м/с
40%
744мм
Популярнi новини

ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

19 травня, 23:48 • 61663 перегляди

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

20 травня, 01:41 • 46055 перегляди

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

05:39 • 13045 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

05:59 • 28807 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 26255 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 70756 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 94365 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 120221 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 229888 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 340200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 26417 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 54226 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 53116 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 138457 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 141832 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

путін тягне час, доказів мирних намірів немає - Пісторіус

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що президент рф путін намагається виграти час, а наміри кремля слід оцінювати за діями. Заяви рф поки не підкріплені доказами.

путін тягне час, доказів мирних намірів немає - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що президента рф володимир путін намагається виграти час. Також глава оборонного відомства ФРН сподівається, що Захід посилить тиск на кремлівського диктатора.

Передає УНН із посиланням на European Commission та Süddeutsche Zeitung.

Деталі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що президент росії путін хоче затягнути час, і хоча й нібито декларує наміри про майбутній мирний шлях.

Ви можете бачити це дуже чітко

- звернува увагу Пісторіус напередодні консультацій між міністрами закордонних справ і оборони ЄС у Брюсселі.

Керівник міністерства оборони ФРН нагадав про російські атаки проти України, що тривають - у цьому контексті він зазначив, що наміри очільника кремля слід оцінювати "за діями", а не "за словами".

Вчорашня розмова ще раз підтвердила, що з російського боку робляться заяви, але поки що немає жодних доказів задекларованих намірів

- наголосив Пісторіус.

Посадовець підкреслив, що розуміння усього вищезгаданного допоможить "усім нам більше", ніж "просто спекуляції щодо серйозності намірів" президента рф стосовно планів можливого врегулювання російської війни проти України. 

Нагадаємо

УНН передавав, що 19 травня російський диктатор володимир путін завершив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

путін та Трамп не обговорювали дедлайни припинення вогню в Україні, хоча Трамп висловив зацікавленість у швидкій домовленості, "хоча Трамп, природно, підкреслював зацікавленість у якнайшвидшому досягненні тієї чи іншої домовленості", заявив помічник путіна з питань зовнішньої політики ушаков.

Зеленський про Стамбул: усі спроби російських погроз були відкинуті, Україна не боїться прямих переговорів із рф і готова до зустрічі на рівні лідерів19.05.25, 15:12 • 2454 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Європейський Союз
Борис Пісторіус
Німеччина
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.47
Bitcoin
$105,200.80
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.05
Золото
$3,238.56
Ethereum
$2,533.18