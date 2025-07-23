путин расширяет полномочия фсб и превращает россию в военную диктатуру - СВР

российский диктатор владимир путин расширяет полномочия федеральной службы безопасности и превращает собственную страну в военную диктатуру. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что путин подписал указ об ограничении доступа иностранных судов в российские порты. Отныне допуск иностранных судов в порты рф будет происходить только по согласованию с фсб.

Формальным основанием является статья 8 федерального закона рф "О военном положении", которая позволяет вводить ряд ограничений со стороны президента россии.

В то же время путин расширил полномочия фсб по контролю за сотрудничеством российских научных организаций с иностранцами. При этом нормы российского законодательства крайне расплывчаты, что создает предпосылки для очередной волны преследований в научной среде.

Также в россии строят новую сеть тюрем и следственных изоляторов для контроля за диссидентами. При этом это делается внутри системы фсб, а не службы исполнения наказаний.

Контроль над морскими путями, национализация собственности, ограничение доступа к информации, уголовные преследования, а также вмешательство в финансовую и налоговую политику - признаки превращения рф в военную диктатуру. кремль готовится к затяжному противостоянию с Западом и мобилизует ресурсы страны без объявления полномасштабного военного положения - заявили в СВР Украины.

Напомним

российский диктатор путин издал указ о русификации всего населения рф и расширении сети "российских центров" за рубежом. По данным Службы внешней разведки Украины, эти центры будут использованы как инструмент мягкой силы, направленный на усиление политического и разведывательного влияния кремля.