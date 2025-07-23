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путін розширює повноваження фсб та перетворює росію на військову диктатуру - СЗР

Київ • УНН

 • 1608 перегляди

Володимир Путін розширює повноваження ФСБ, обмежуючи доступ іноземних суден до російських портів та посилюючи контроль над співпрацею наукових організацій з іноземцями. Ці дії, разом з будівництвом нових в'язниць ФСБ, свідчать про перетворення РФ на військову диктатуру.

путін розширює повноваження фсб та перетворює росію на військову диктатуру - СЗР

російський диктатор володимир путін розшируює повноваження федеральної служби безпеки і перетворює власну країну на військову диктатуру. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

У відомстві повідомили, що путін підписав указ про обмеження доступу іноземних суден до російських портів. Відтепер допуск іноземних суден у порти рф відбуватиметься лише за погодженням із фсб.

Формальною підставою стаття 8 федерального закону рф "Про воєнний стан", яка дозволяє вводити низку обмежень з боку президента росії.

Водночас путін розширив повноваження фсб щодо контролю за співробітництвом російських наукових організацій з іноземцями. При цьому норми російського законодавства є вкрай розпливчастими, що створює передумови для чергової хвилі переслідувань у науковому середовищі.

Також в росії будують нову мережу в'язниць та слідчих ізоляторів для контролю за дисидентами. При цьому це робиться всередині системі фсб, а не служби виконання покарань.

Контроль над морськими шляхами, націоналізація власності, обмеження доступу до інформації, кримінальні переслідування, а також втручання у фінансову та податкову політику - ознаки перетворення рф на військову диктатуру. кремль готується до затяжного протистояння із Заходом і мобілізує ресурси країни без оголошення повномасштабного воєнного стану

- заявили в СЗР України.

Нагадаємо

російський диктатор путін видав указ про русифікацію усього населення рф та розширення мережі "російських центрів" за кордоном. За даними Служби зовнішньої розвідки України, ці центри будуть використані як інструмент м’якої сили, спрямований на посилення політичного та розвідувального впливу кремля.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
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