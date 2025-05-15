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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
12:41 • 22661 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

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путин продлил действие плана обороны россии до 2027 года

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Владимир Путин продлил действие плана обороны россии до 2027 года. Документ определяет внешние риски и стратегические направления развития вооруженных сил рф.

путин продлил действие плана обороны россии до 2027 года

российский диктатор владимир путин своим указом продлил действие плана обороны рф на два года - до 2027 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Ранее он был рассчитан на 2021-2025 годы, теперь он продлен до 2027 года. План был введен в действие в 2020 году.

Украина может направить команду на переговоры с рф в Стамбуле - СМИ15.05.25, 16:02 • 2696 просмотров

Этот документ российских властей имеет самый высокий уровень секретности, и его детали никогда не раскрываются широкой публике. В целом известно, что он содержит описание основных внешних рисков и угроз, с которыми сталкивается россия, а также определяет стратегические направления развития вооруженных сил страны-агрессора.

Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась - Anadolu15.05.25, 16:30 • 2146 просмотров

Напомним

россия активно милитаризует временно оккупированные территории Украины, заменяя местные власти ветеранами "сво". кремль усиливает контроль, внедряя программы для интеграции ветеранов в оккупационные администрации.

российский диктатор владимир путин в минувшее воскресенье предложил возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По его словам, государство агрессор якобы никогда не отказывалось от диалога с украинскими властями. Вместо этого отправил на инициированную встречу в Турцию делегацию более низкого дипломатического уровня, которая вряд ли уполномочена принимать важные решения.

Лилия Набока

Лилия Набока

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