путин продлил действие плана обороны россии до 2027 года
Киев • УНН
Владимир Путин продлил действие плана обороны россии до 2027 года. Документ определяет внешние риски и стратегические направления развития вооруженных сил рф.
российский диктатор владимир путин своим указом продлил действие плана обороны рф на два года - до 2027 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Ранее он был рассчитан на 2021-2025 годы, теперь он продлен до 2027 года. План был введен в действие в 2020 году.
Украина может направить команду на переговоры с рф в Стамбуле - СМИ15.05.25, 16:02 • 2696 просмотров
Этот документ российских властей имеет самый высокий уровень секретности, и его детали никогда не раскрываются широкой публике. В целом известно, что он содержит описание основных внешних рисков и угроз, с которыми сталкивается россия, а также определяет стратегические направления развития вооруженных сил страны-агрессора.
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Напомним
россия активно милитаризует временно оккупированные территории Украины, заменяя местные власти ветеранами "сво". кремль усиливает контроль, внедряя программы для интеграции ветеранов в оккупационные администрации.
российский диктатор владимир путин в минувшее воскресенье предложил возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По его словам, государство агрессор якобы никогда не отказывалось от диалога с украинскими властями. Вместо этого отправил на инициированную встречу в Турцию делегацию более низкого дипломатического уровня, которая вряд ли уполномочена принимать важные решения.