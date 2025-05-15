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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
12:41 • 23026 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

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путін продовжив дію плану оборони росії до 2027 року

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Володимир путін продовжив дію плану оборони росії до 2027 року. Документ визначає зовнішні ризики та стратегічні напрямки розвитку збройних сил рф.

путін продовжив дію плану оборони росії до 2027 року

російський диктатор володимир путін своїм указом продовжив дію плану оборони рф на два роки - до 2027 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Раніше він був розрахований на 2021-2025 роки, тепер його продовжено до 2027 року. План було введено в дію у 2020 році.

Україна може направити команду на переговори з рф у Стамбулі - ЗМІ15.05.25, 16:02 • 2692 перегляди

Цей документ російської влади має найвищий рівень секретності, і його деталі ніколи не розкриваються широкому загалу. Загалом відомо, що він містить опис основних зовнішніх ризиків і загроз, з якими стикається росія, а також визначає стратегічні напрямки розвитку збройних сил країни-агресорки.

Зустріч Зеленського та Ердогана завершилась - Anadolu15.05.25, 16:30 • 2146 переглядiв

Нагадаємо

росія активно мілітаризує тимчасово окуповані території України, замінюючи місцеву владу ветеранами "сво". кремль посилює контроль, впроваджуючи програми для інтеграції ветеранів в окупаційні адміністрації.

російський диктатор володимир путін минулої неділі запропонував відновити мирні переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. За його словами, держава агрессор нібито ніколи не відмовлялася від діалогу з українською владою. Натомість відправив на ініційовану зустріч до Туреччини делегацію нижчого дипломатичного рівня, яка навряд чи уповноважена ухвалювати важливі рішення.

Лілія Набока

Лілія Набока

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