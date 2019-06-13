Путин сравнил Молдову с Украиной и выразил поддержку Додону

"Считаю, что Молдова – это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и в Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и всё, что угодно", - заявил Путин.

По его словам, олигархи "заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство".

"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа. И будем их, безусловно, поддерживать", - сказал президент РФ.

Напомним, конституционный суд в Молдове временно освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа. Мотивацией было указано то, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение конституционного суда. Филип подписал указ о проведении досрочных выборов в стране 6 сентября.

До этого социалисты, возглавляемые Додоном, и блок ACUM сформировали правительство во главе с Майей Санду, которую отказывается признавать Демпартия Молдовы, ссылаясь на то, что правительство было сформировано позже срока, отведенного на это законом.

Позже Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы.

Украина призвала всех политических игроков в Молдове решать споры путем политического диалога, чтобы найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию в государстве.