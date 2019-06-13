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Путін порівняв Молдову з Україною і висловив підтримку Додону

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Москва продовжить підтримувати президента Молдови Ігоря Додона в нинішній ситуації в країні. Про це заявив президент Росії Володимир Путін у четвер в інтерв'ю одному з телеканалів, передає УНН.

Путін порівняв Молдову з Україною і висловив підтримку Додону

"Вважаю, що Молдова - це не унікальна ситуація, не унікальна. Але найбільш показова, тому що влада в Молдові, так само, як почасти і в Україні, була в повному і прямому сенсі цього слова узурпована олігархічними структурами, олігархами, які підім'яли під себе всі державні структури, всі абсолютно: і правоохоронну сферу, і парламент, і все, що завгодно", - заявив Путін.

За його словами, олігархи "заробили на молдовському народі гроші і пустили їх для того, щоб зміцнювати своє особисте благополуччя і важелі впливу на державу".

"Ми, безумовно, будемо підтримувати і президента Додона, і його сьогоднішніх партнерів по коаліції з тим, щоб вони позбулися, врешті-решт, від цих, як би так висловитися інтелігентно, в цілому, від тих людей, які узурпували до недавнього часу в Молдові владу, і, незважаючи на якісь можливі внутрішні суперечності, все-таки знайшли б в собі сили вибудувати спільну роботу в інтересах молдовської держави і молдовського народу. І будемо їх, безумовно, підтримувати", - сказав президент РФ.

Нагадаємо, конституційний суд у Молдові тимчасово звільнив Ігоря Додона від обов'язків президента країни і призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави держави колишнього прем'єр-міністра Павела Філіпа. Мотивацією було вказано те, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення конституційного суду. Філіп підписав указ про проведення дострокових виборів у країні 6 вересня.

До цього соціалісти, очолювані Додоном, і блок ACUM сформували уряд на чолі з Майєю Санду, яку відмовляється визнавати Демпартія Молдови, посилаючись на те, що уряд було сформовано пізніше терміну, відведеного на це законом.

Пізніше Додон заявив, що скасував указ про розпуск парламенту Молдови.

Україна закликала всіх політичних гравців в Молдові вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію в державі.

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