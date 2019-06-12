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МИД Украины обратилось к политическим игрокам Молдовы

Киев • УНН

 • 11092 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины призывает всех политических игроков в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию в государстве. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает УНН.

МИД Украины обратилось к политическим игрокам Молдовы

"Мы призываем всех политических игроков в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и будет способствовать движению государства вперед", - написала Зеленко.

Как сообщал УНН, в Молдове сегодня прошел обыск у полицейских, которые заявили о поддержке нового правительства.

Ранее Конституционный суд в Молдове временно освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.

Мотивацией было отмечено, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение Конституционного суда. К этому социалисты, возглавляемые Додоном и блок ACUM сформировали правительство во главе с Майей Санду, которую отказывается признавать Демпартия Молдавии ссылаясь на то, что правительство было сформировано позже срока отведенного на это законом.

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