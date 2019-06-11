Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы

"Я консультировался с фракциями, что указ о роспуске Филипа не соответствует Конституции. Сегодня я подписал указ об его отмене", - рассказал Додон по итогам заседания высшего совета безопасности страны.

Как отмечает издание Nokta, высший совет безопасности решил, что "указы Павла Филипа, которого назначили в качестве временно исполняющего обязанности президента, являются незаконными".

Ранее суд в Молдове временно освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа. Мотивацией было указано то, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение конституционного суда.