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Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы

Киев • УНН

 • 9486 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Отстраненный судом в Молдове президент Игорь Додон заявил, что отменил указы Павла Филипа, которого назначили в качестве временно исполняющего обязанности президента страны, о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.

Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы

"Я консультировался с фракциями, что указ о роспуске Филипа не соответствует Конституции. Сегодня я подписал указ об его отмене", - рассказал Додон по итогам заседания высшего совета безопасности страны.

Как отмечает издание Nokta, высший совет безопасности решил, что "указы Павла Филипа, которого назначили в качестве временно исполняющего обязанности президента, являются незаконными". 

Ранее суд в Молдове временно освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа. Мотивацией было указано то, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение конституционного суда.

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