Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Отстраненный судом в Молдове президент Игорь Додон заявил, что отменил указы Павла Филипа, которого назначили в качестве временно исполняющего обязанности президента страны, о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.
"Я консультировался с фракциями, что указ о роспуске Филипа не соответствует Конституции. Сегодня я подписал указ об его отмене", - рассказал Додон по итогам заседания высшего совета безопасности страны.
Как отмечает издание Nokta, высший совет безопасности решил, что "указы Павла Филипа, которого назначили в качестве временно исполняющего обязанности президента, являются незаконными".
Ранее суд в Молдове временно освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа. Мотивацией было указано то, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение конституционного суда.