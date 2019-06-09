У Молдові призначено в.о.президента
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Сьогодні вранці Конституційний суд Молдови виніс рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Point.md.
На цю посаду призначений заступник голови Демократичної партії Павло Філіпа.
У рішенні КС йдеться, що обставини призначення тимчасово виконуючого обов’язки президента були встановлені після звернення групи депутатів.
“Обставиною, що виправдує тимчасову посаду Президента Республіки Молдова в процедурі розпуску Парламенту, є навмисна відмова президента виконати своє конституційне зобов’язання звернутися до Конституційного суду, щоб визначити обставини, що виправдовують розпуск парламенту 10-го законодавчого органу, з подальшим випуском указу про розпуск парламенту і про призначення дати дострокових парламентських виборів, що, згідно зі статтею 91 Конституції, є тимчасовою неможливістю використовувати свої повноваження в цьому відношенні”, — йдеться в рішенні.
Павло Філіп повинен повідомити Конституційний суд про обставини, що виправдовують розпуск парламенту 10-го законодавчого органу, і, в залежності від обставин, видати указ про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів.
Раніше молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про “захоплення держави” у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень.
Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на неділю призначив уряд і прем’єр-міністра.
Як повідомляв УНН, президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів.