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З'явилося відео, де Додон розповів, скільки грошей йому дають в Кремлі

З'явилося відео, де Додон розповів, скільки грошей йому дають в Кремлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Молдавський телеканал опублікував відео розмови президента республіки Ігоря Додона з лідером Демократичної партії Владом Плахотнюком і спікером парламенту РМ Андріаном Канду, під час якого Додон розповів, скільки грошей отримує Партія соціалістів з Москви, про пропозицію Путіна демократам і про варіант федералізації Молдови, передає УНН з посиланням на Publika.md.

Ігор Додон зустрівся з Владом Плахотнюком 7 червня, для обговорення можливого формування більшості, пише Publika.md. З відео випливає, що спілкування відбувається між президентом країни Ігорем Додоном, лідером демократів Владом Плахотнюком і спікером парламенту РМ Андріаном Канду. В ході розмови Додон розповів, що отримує фінансування з Росії для підтримки роботи мережі Партії соціалістів.

“Так, для обслуговування. Близько 600-700 тисяч в місяць”, — сказав Додон, відповідаючи на питання Плахотнюка про фінансування з Росії.

Президент Молдови додав, в розмові з віце прем’єр-міністром Росії Дмитром Козаком піднімав питання про збільшення фінансування для соціалістів, на що російський топ-чиновник відповів, що це можливо після того, як соціалісти прийдуть до влади (сформують парламентську більшість — ред.).

Також І. Додон запропонував демократам підписати меморандум про співробітництва для подальшого формування більшості в присутності посла Росії. Додон також запропонував включити в меморандум пункт про надання “ПМР” особливого статусу з розширеними повноваженнями.

“Президент ДПМ заявив, що було б правильно підписати угоду з президентом ПСРМ Зінаїдою Гречаною (глава Партії соціалістів Молдови — ред.), відповідно. Додон відповів, що пізніше вони підпишуть „публічний меморандум“ між сторонами і що це буде зроблено за наполяганням віце-прем’єра Росії Дмитра Козака”, — пише Publika.md.

Крім того, І.Додон запросив В.Плахотнюка відправиться в Москву на зустріч з Володимиром Путіним, де пообіцяли закрити справу, в разі, якщо лідер демократів погодиться на контакт.

“Ігор, передай Плахотнюку, що я запрошую на наступному тижні, з тобою удвох, щоб ми сіли обговорили, як ми рухаємося далі. Нехай не бояться там”, — переказав І. Додон розмову з президентом В.Путіним під час зустрічі з лідером демократів.

Нагадаємо, Президент Молдови Ігор Додон призначив на пост прем’єр-міністра країни лідера опозиційної партії PAS Майю Санду, яка входить в парламентський блок ACUM, після того, як кількома годинами раніше молдавський Конституційний Суд прийняв рішення про розпуск парламенту

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