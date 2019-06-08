Додон призначив Санду прем'єром після рішення КС про розпуск молдовського парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон призначив на пост прем'єр-міністра країни лідера опозиційної партії PAS Майю Санду, яка входить в парламентський блок ACUM, після того, як кількома годинами раніше молдавський Конституційний Суд прийняв рішення про розпуск парламенту, передає УНН.
Глава Молдови Ігор Додон призначив на пост прем'єр-міністра країни Майю Санду, лідера партії PAS і депутата парламенту від блоку ACUM. Указ про призначення Санду президент опублікував на своїй сторінці в Facebook.
"Відповідно до положень конституції Молдови, після консультацій з парламентськими фракціями, я вирішив призначити прем'єр-міністром Молдови пані Майю Санду", - написав Додон в соціальній мережі, опублікувавши при цьому, указ про призначення.
Крім того, як повідомляє видання ZDG парламент республіки Молдова підтримав призначення Санду і членів її Кабінету. Відзначимо, що колега Майї Санду по опозиції - Андре Нестасе, лідер партії "Platforma DA" зайняв пост віце прем'єр-міністра.
Відзначимо, що годинами раніше на сайті Конституційного суду Республіки Молдова було опубліковано рішення про розпуск парламенту через те, що протягом 90 днів після виборів не було сформовано уряд.
Як повідомляв УНН, вибори в Республіки Молдова пройшли 24 лютого.