Додон назначил Санду премьером после решения КС о роспуске молдавского парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон назначил на пост премьер-министра страны лидера оппозиционной партии PAS Майю Санду, которая входит в парламентский блок ACUM, после того, как несколькими часами ранее молдавский Конституционный Суд принял решение о роспуске парламента, передает УНН.
Глава Молдовы Игорь Додон назначил на пост премьер-министра страны Майю Санду, лидера партии PAS и депутата парламента от блока ACUM. Указ о назначении Санду президент опубликовал на своей странице в Facebook.
“В соответствии с положениями конституции Молдовы, после консультаций с парламентскими фракциями, я решил назначить премьер-министром Молдовы на г-жу Майю Санду”, — написал Додон в социальной сети, опубликовав при этом, указ о назначении.
Кроме того, как сообщает издание ZDG парламент республики Молдова поддержал назначение Санду и членов ее Кабинета. Отметим, что коллега Майи Санду по оппозиции — Андрэй Нэстасе, лидер партии “Platforma DA” занял пост вице премьер-министра.
Отметим, что часами ранее на сайте Конституционного суда Республики Молдова было опубликовано решение о роспуске парламента из-за того, что в течении 90 дней после выборов не было сформировано правительство.
Как сообщал УНН, выборы в Республики Молдова прошли 24 февраля.