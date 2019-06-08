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Додон назначил Санду премьером после решения КС о роспуске молдавского парламента

Додон назначил Санду премьером после решения КС о роспуске молдавского парламента

Киев  •  УНН

 • 13411 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон назначил на пост премьер-министра страны лидера оппозиционной партии PAS Майю Санду, которая входит в парламентский блок ACUM, после того, как несколькими часами ранее молдавский Конституционный Суд принял решение о роспуске парламента, передает УНН.

Глава Молдовы Игорь Додон назначил на пост премьер-министра страны Майю Санду, лидера партии PAS и депутата парламента от блока ACUM. Указ о назначении Санду президент опубликовал на своей странице в Facebook.

“В соответствии с положениями конституции Молдовы, после консультаций с парламентскими фракциями, я решил назначить премьер-министром Молдовы на г-жу Майю Санду”, — написал Додон в социальной сети, опубликовав при этом, указ о назначении.

Кроме того, как сообщает издание ZDG парламент республики Молдова поддержал назначение Санду и членов ее Кабинета. Отметим, что коллега Майи Санду по оппозиции — Андрэй Нэстасе, лидер партии “Platforma DA” занял пост вице премьер-министра.

Отметим, что часами ранее на сайте Конституционного суда Республики Молдова было опубликовано решение о роспуске парламента из-за того, что в течении 90 дней после выборов не было сформировано правительство.

Как сообщал УНН, выборы в Республики Молдова прошли 24 февраля.

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