Новий уряд Молдови: соціалісти і блок ACUM стверджують, що держінститути - "захоплені"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про “захоплення держави” у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень, передає УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.
Депутати з парламентських фракцій Партії соціалістів і блоку ACUM, які сформували сьогодні, 8 червня, тимчасова більшість, прийняли декларацію про “захоплення” державних інститутів.
Мова йде про рішення Конституційного суду країни про незаконність призначення співголови ACUM, лідера партії PAS Майї Санду на пост прем’єр-міністра, призначення лідера Партії Соціалістів Зінаїди Гречаної на пост спікера і затвердження нового складу уряду.
Радник президента Ігоря Додона також написав на своїй сторінці в Facebook, що в Адміністрації президента мають намір оскаржити рішення Конституційного суду в Європейському суді з прав людини.
Нагадаємо, сьогодні новий склад Кабінету на чолі з новопризначеним прем’єр-міністр Майєю Санду приніс присягу.
Як повідомляв УНН, президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів.