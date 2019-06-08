Новое правительство Молдовы: социалисты и блок ACUM утверждают, что госинституты - "захвачены"

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Молдавские социалисты и блок ACUM приняли декларацию о "захвате государства" в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений, передает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.

Депутаты из парламентских фракций Партии социалистов и блока ACUM, которые сформировали сегодня, 8 июня, временное большинство, приняли декларацию о "захвате" государственных институтов.

Речь идет о решении Конституционного суда страны о незаконности назначения сопредседателя ACUM, лидера партии PAS Майи Санду на пост премьер-министра, назначение лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаной на пост спикера и утверждение нового состава правительства.

Советник президента Игоря Додона также написал на своей странице в Facebook, что в Администрации президента намерены обжаловать решение Конституционного суда в Европейском суде по правам человека.

Напомним, сегодня новый состав Кабинета во главе с новым премьер-министр Майей Санду принес присягу.

Как сообщал УНН, президент страны Игорь Додон накануне также обсуждал возможность сформировать коалицию с Демократической партией. Во время разговора с лидером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдовы также сообщил о суммах, которые получает непосредственно из России на нужды Партии социалистов.

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