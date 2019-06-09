В Молдове назначен и.о.президента
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня утром Конституционный суд Молдовы принял решение о назначении временно исполняющего обязанности президента Республики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Point.md.
На эту должность назначен заместитель председателя Демократической партии Павел Филип.
В решении КС говорится, что обстоятельства назначения временно исполняющего обязанности президента были установлены после обращения группы депутатов.
“Обстоятельством, оправдывающим временную должность Президента Республики Молдова в процедуре роспуска Парламента, является преднамеренный отказ президента выполнить свое конституционное обязательство обратиться в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента 10-го законодательного органа, с последующим выпуском указа о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов, что, согласно статье 91 Конституции, является временной невозможностью использовать свои полномочия в этом отношении”, — говорится в решении.
Павел Филипп должен сообщить Конституционный суд об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента 10-го законодательного органа, и, в зависимости от обстоятельств, выдать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.
Ранее молдавские социалисты и блок ACUM приняли декларацию о "захвата государства" в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений.
Напомним, парламент Молдовы в ночь на воскресенье назначил правительство и премьер-министра.
Как сообщал УНН, президент страны Игорь Додон накануне также обсуждал возможность сформировать коалицию с Демократической партией. Во время разговора с лидером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдовы также сообщил о суммах, которые получает непосредственно из России на нужды Партии социалистов.