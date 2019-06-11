Додон заявив, що скасував указ про розпуск парламенту Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Відсторонений судом в Молдові президент Ігор Додон заявив, що скасував укази Павела Філіпа, якого призначили як тимчасового виконувача обов'язків президента країни, про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів. Про це УНН повідомляє з посиланням на NewsMaker.
"Я консультувався з фракціями, що указ про розпуск Філіпа не відповідає Конституції. Сьогодні я підписав указ про його скасування", - розповів Додон за підсумками засідання вищої ради безпеки країни.
Як зазначає видання Nokta, вища рада безпеки вирішила, що "укази Павела Філіпа, якого призначили як тимчасового виконувача обов'язків президента, є незаконними".
Раніше суд в Молдові тимчасово звільнив Ігоря Додона від обов'язків президента країни і призначив тимчасового виконувача обов'язків глави держави колишнього прем'єр-міністра Павела Філіпа. Мотивацією було зазначено те, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення конституційного суду.