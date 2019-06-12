У Молдові пройшов обшук у поліцейських, які заявили про підтримку нового уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Глава шостого управління Національного інспекторату розслідувань Молдови Анатолій Маковей повідомив, що в його офісі стався обшук після того як він заявив про підтримку уряду на чолі з Майєю Санду. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт point.md.
Офіс полковника Маковея, який вчора заявив про визнання і підтримку нового уряду на чолі з Майєю Санду, сьогодні вранці обшукали.
Глава Національного інспекторату поліції Олександр Пинзарь, якого уряд Санду звільнив з посади, повідомив про те, що відбулося вилучення секретних документів. що знаходилися в офісі, в зв'язку з тим. що кілька поліцейських заявили про підтримку уряду соціалістів і блокуACUM. Вилучення проводили бійці спецпідрозділу.
Пинзарь також заявив, що стосовно 6 працівників відділу №6 Національного інспекторату розслідувань проводиться службове розслідування і що вони були відсторонені від посад.
Раніше Конституційний суд в Молдові тимчасово звільнив Ігоря Додона від обов'язків президента країни і призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави держави колишнього прем'єр-міністра Павла Філіпа. Мотивацією було зазначено те, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення Конституційного суду. До цього соціалісти, очолювані Додоном і блок ACUM сформували уряд на чолі з Майєю Санду, який відмовляється визнавати Демпартія Молдови посилаючись на те, що уряд було сформовано пізніше терміну відведеного на це законом.