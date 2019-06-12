У Молдові пройшов обшук у поліцейських, які заявили про підтримку нового уряду

КИЇВ. 12 червня. УНН. Глава шостого управління Національного інспекторату розслідувань Молдови Анатолій Маковей повідомив, що в його офісі стався обшук після того як він заявив про підтримку уряду на чолі з Майєю Санду. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт point.md.