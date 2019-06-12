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В Молдове прошел обыск у полицейских, заявивших о поддержке нового правительства

Киев • УНН

 • 8035 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Глава шестого управления Национального инспектората расследований Молдовы Анатолий Маковей сообщил, что в его офисе произошел обыск после того как он заявил о поддержке правительства во главе с Майей Санду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт point.md.

В Молдове прошел обыск у полицейских, заявивших о поддержке нового правительства

В офисе полковника Маковея, который вчера заявил о признании и поддержке нового правительства во главе с Майей Санду, сегодня утром прошли обыски.

Глава Национального инспектората полиции Александр Пынзарь, которого правительство Санду уволило с должности, сообщил о том, что была произведено изъятие секретных документов находившихся в офисе в связи с тем. что несколько полицейских заявили о поддержке правительства социалистов и блока ACUM.

Изъятие производили бойцы спецподразделения. Пынзарь также заявил, что в отношении 6 сотрудников отдела № 6 Национального инспектората расследований проводится служебное расследование и что они были отстранены от должностей.

Ранее Конституционный суд в Молдове временно освободил Игоря Додона от обязанности президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа. Мотивацией было то, что Додон не распустил парламент, как это предусматривало решение Конституционного суда. К этому времени социалисты, возглавляемые Додоном и блок ACUM сформировали правительство во главе с Майей Санду, которое отказывается признавать Демпартия Молдовы ссылаясь на то, что правительство было сформировано позже срока отведенного на это законом.

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