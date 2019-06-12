МЗС України звернулось до політичних гравців Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликає всіх політичних гравців у Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію в державі. Про це у Twitter написала речниця міністра закордонних справ України Катерина Зеленко, передає УНН.
"Ми закликаємо всіх політичних гравців у Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме руху держави вперед", - написала Зеленко.
Як повідомляв УНН, у Молдові сьогодні пройшов обшук у поліцейських, які заявили про підтримку нового уряду.
Раніше Конституційний суд в Молдові тимчасово звільнив Ігоря Додона від обов'язків президента країни і призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави держави колишнього прем'єр-міністра Павла Філіпа.
Мотивацією було зазначено те, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення Конституційного суду. До цього соціалісти, очолювані Додоном і блок ACUM сформували уряд на чолі з Майєю Санду, який відмовляється визнавати Демпартія Молдови посилаючись на те, що уряд було сформовано пізніше терміну відведеного на це законом.