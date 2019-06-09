В Молдове назначили дату досрочных выборов в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филип сегодня на брифинге, организованном Демократической партией, подписал указ о проведении досрочных выборов в стране 6 сентября, передает УНН, ссылаясь на unimedia.info.
"Видно, что для Додона стало традицией нарушать Конституцию. Сегодня власть больше не принадлежит ни одному политическому образованию, сегодня власть принадлежит гражданам", - отметил Филипп.
Напомним, в субботу молдавские социалисты и блок ACUM приняли декларацию о "захвате государства" в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений.
Речь идет о решении Конституционного суда страны о незаконности назначения сопредседателя ACUM, лидера партии PAS Майи Санду на пост премьер-министра, назначение лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаной на пост спикера и утверждение нового состава правительства.
Как сообщал УНН, парламент Молдовы в ночь на 9 июня назначил правительство и премьер-министра. Утром в воскресенье Конституционный суд Молдовы принял решение о назначении временно исполняющего обязанности президента Республики. На должность назначен заместитель председателя Демократической партии Павел Филип.
Президент страны Игорь Додон накануне также обсуждал возможность сформировать коалицию с Демократической партией. Во время разговора с лидером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдовы также сообщил о суммах, которые получает непосредственно из России на нужды Партии социалистов.