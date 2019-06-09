У Молдові призначили дату дострокових виборів до парламенту

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Виконуючий обов'язки президента Молдови Павло Філіп на сьогоднішньому брифінгу, організованому Демократичною партією, підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня, передає УНН, посилаючись на unimedia.info.

“Видно, що для Додона стало традицією порушувати Конституцію. Сьогодні влада більше не належить жодному політичному утворенню, сьогодні влада належить громадянам”, - зазначив Філіп.

Нагадаємо, в суботу молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про “захоплення держави” у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень.

Йдеться про рішення Конституційного суду країни про незаконність призначення співголови ACUM, лідера партії PAS Майї Санду на пост прем’єр-міністра, призначення лідера Партії соціалістів Зінаїди Гречаної на пост спікера та затвердження нового складу уряду.

Як повідомляв УНН, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем’єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павло Філіп.

Президент країни Ігор Додон напередодні також обговорював можливість сформувати коаліцію з Демократичною партією. Під час розмови з лідером демократом Владом Плахотнюком, глава Молдови також повідомив про суми, які отримує безпосередньо з Росії на потреби Партії соціалістів.

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