путин отказался возвращать часть оккупированных территорий Украины, он хочет "буферную зону" - Bloomberg
Киев • УНН
По данным издания, путин хочет оставить под своим контролем захваченные районы Сумской и Харьковской областей. В то же время кремль усилил позицию из-за эскалации украинских ударов по территории россии.
россия больше не готова вернуть Украине некоторые оккупированные территории в рамках какого-либо соглашения о прекращении войны и планирует оставить их как "буферные зоны". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
По данным издания, российский диктатор владимир путин по-прежнему настроен силой установить полный контроль над восточной Донецкой областью Украины, а теперь также хочет оставить за собой районы Сумской и Харьковской областей вблизи российской границы.
Как отмечает издание, путин отказался от территориальных уступок, поскольку россия рассматривает всё более конфронтационные заявления со стороны США как доказательство того, что неформальные договорённости, достигнутые во время его саммита на Аляске с президентом Дональдом Трампом, рухнули.
В то же время кремль усилил свою позицию на фоне эскалации украинских ударов вглубь территории россии, в частности по москве, которые нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам и вызвали общенациональный дефицит топлива. путин хочет, чтобы Украина передала контроль над территорией в Донецкой области, которую его войска не смогли захватить в ходе боевых действий с 2014 года. Украина отвергает это требование и предложила прекратить войну вдоль существующих линий фронта
Несмотря на это, президент США Дональд Трамп поддержал новый законопроект о санкциях, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривал бы введение таможенных ставок в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа.
Напомним
По данным СНБО Украины, россия этой осенью готовит проведение мобилизации от 500 000 человек, которых планируют бросать в бой в первые две недели для затыкания дыр на востоке Украины. Других будут готовить от месяца для потенциального открытия нового направления фронта.