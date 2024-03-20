путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  101320 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  118461 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  123690 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  124079 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124261 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  218945 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142679 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134539 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132612 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192029 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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18 марта 2024, 18:47  •  218945 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  197177 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  339954 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  354234 просмотра

путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС

Новоизбранный президент МУС Томоко Акане твердо верит, что президент россии владимир путин, на арест которого МУС выдал ордер в прошлом году, в конце концов предстанет перед судом и понесет ответственность за военные преступления в Украине.

Война •   •  5325 просмотра
путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС

Под Киевом грузовик протаранил легковушку: погибла женщина

В Бориспольском районе Киевской области грузовик на скорости протаранил легковой автомобиль, в результате чего погибла 63-летняя пассажирка легковушки.

Криминал и ЧП •   •  4420 просмотра
Под Киевом грузовик протаранил легковушку: погибла женщина

В Rheinmetall заявили, что Европа должна разработать свой аналог системы ПВО "Железный купол" - FT

Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall, считает, что Европа должна создать собственную версию израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Новости Мира •   •  4839 просмотра
В Rheinmetall заявили, что Европа должна разработать свой аналог системы ПВО "Железный купол" - FT

Удар рф по Харькову: на месте "прилета" возник пожар, есть пострадавшие - мэр

Российский удар вызвал крупный пожар в Харькове, точное количество пострадавших и степень ранений устанавливается.

Общество •   •  8281 просмотра
Удар рф по Харькову: на месте "прилета" возник пожар, есть пострадавшие - мэр

Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела

Почти 15 000 украинских предпринимателей получили 3,5 млрд грн грантовой поддержки от государства через программу "Власна справа" для начала или расширения своего бизнеса, создавая, как ожидается, более 30 000 новых рабочих мест по всей стране.

Общество •   •  6366 просмотра
Почти 15 тысяч украинцев получили микрогранты на развитие собственного дела

На заседании Евросовета будем говорить о том как катализировать процесс вступления Украины в ЕС - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что завтра на заседании Евросовета обсудят, как ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

политика •   •  8761 просмотра
На заседании Евросовета будем говорить о том как катализировать процесс вступления Украины в ЕС - Боррель

Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных в 2022-м году территорий - опрос

Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных Россией территорий в 2022 и 2014 годах, причем большинство готово обсуждать формат этого будущего, свидетельствуют данные социологического опроса.

Общество •   •  10847 просмотра
Большинство украинцев видят общее будущее с жителями оккупированных в 2022-м году территорий - опрос

Армия рф может наносить повторные удары по Харькову - ОВА

Российская армия может снова нанести удар по Харькову, жителям рекомендуют оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Общество •   •  10363 просмотра
Армия рф может наносить повторные удары по Харькову - ОВА

Украина получила 4,5 млрд евро в рамках четырехлетней программы ЕС - Шмыгаль

Украина получила 4,5 млрд евро переходного финансирования от Украинского фонда ЕС, что укрепило ее экономическую и финансовую стабильность.

Экономика •   •  11528 просмотра
Украина получила 4,5 млрд евро в рамках четырехлетней программы ЕС - Шмыгаль

рф ударила по одному из районов Харькова: под завалами могут быть люди - ОВА

Российские войска нанесли удар по одному из районов Харькова, люди могут быть под завалами.

Общество •   •  12559 просмотра
рф ударила по одному из районов Харькова: под завалами могут быть люди - ОВА