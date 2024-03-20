путин не сможет избежать правосудия за преступления в Украине - глава МУС

Новоизбранный председатель Международного уголовного суда Томоко Акане выразила твердую уверенность в том, что президент россии владимир путин, на арест которого КМС выдал в прошлом году ордер, предстанет перед судом за свои военные преступления в Украине. Об этом она сказала в интервью Kyodo News, передает УНН.

Детали

В знак того, что путин в конце концов понесет ответственность Томоко Аканэ процитировала китайскую пословицу: "Месть небес медленная, но верная".

Председатель МУС признала, что "за последние два года не было ни одного дела, которое привело к арестам". Поскольку боевые действия продолжаются в Украине, а также между Израилем и боевой группировкой ХАМАС в секторе Газа, "есть много дел, которые требуют ответа", - сказала она.

Впрочем добавила, что "пока есть доказательства и необходимость, мы должны выдать (ордер на арест - ред.) независимо от обстоятельств и политического происхождения".

Дополнение

11 марта Томоко Акане избрали председателем МУС. Именно она в прошлом году выдала ордер на арест президента владимира путина и детского омбудсмена марии львовской-беловой. После чего ее в россии объявили в розыск.

Напомним

Международный уголовный суд 5 марта выдал ордера на арест командующего дальней авиацией россии сергея кобылаша и командующего черноморским флотом рф виктора соколова.

кобылаша и соколова подозревают в военных преступлениях: атаках на украинские гражданские объекты с чрезмерным причинением вреда мирным жителям, а также в преступлениях против человечности.

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение МУС выдать ордера на арест российских командующих дальней авиации и черноморского флота рф, пообещав продолжение приложения всех усилий, чтобы "ни один российский зверь, виновный в убийствах украинских детей, женщин и мужчин, не остался без наказания".