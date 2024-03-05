"Жодні зірочки на погонах не вбережуть": Зеленський відреагував на ордери МКС на арешт двох військових командувачів рф
Київ • УНН
Президент Зеленський відреагував на ордери МКС на арешт двох військових командувачів рф.
Президент Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордери на арешт російських командувачів дальньої авіації та чорноморського флоту рф, пообіцявши продовження докладання всіх зусиль, щоб "жоден російський звір, винний у вбивствах українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився без покарання", пише УНН.
Я вітаю рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів російської дальньої авіації та чорноморського флоту, яких звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних під час кампанії бомбардувань росією українських цивільних та критичної інфраструктури у 2022 та 2023 роках
Президент вказав, що "кожен російський командир, який віддає накази завдати ударів по українському цивільному населенню та критичній інфраструктурі, повинен знати, що справедливість буде досягнута". "Кожен винуватець таких злочинів повинен знати, що він буде притягнутий до відповідальності", - зазначив Глава держави.
Міжнародне правосуддя вимагає часу, але його не уникнути. Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб жоден російський звір, винний у вбивствах українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився без покарання. І жодні зірочки на погонах чи дверцятах шаф не вбережуть їх від відповідальності
Доповнення
Міжнародний кримінальний суд 5 березня видав ордери на арешт командувача дальньої авіації росії сергія кобилаша та командувача чорноморського флоту рф віктора соколова.